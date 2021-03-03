Спортивную чиновницу отправили домой

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета России о заключении до 25 марта под домашний арест заместителя главы департамента управделами Минспорта России Антонины Кузнецовой, обвиняемой в организации особо крупной растраты. Следствие пока не раскрывает детали обвинения, но известно, что дело госпожи Кузнецовой связано с другим расследованием — в отношении бывшего главы АНО «Арена-2018» Олега Галая и двух его подельников, взятых под стражу в конце января. Их обвиняют в хищениях.

С ходатайством об избрании госпоже Кузнецовой домашнего ареста обратились сотрудники главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР), которые обвиняют чиновницу по ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация особо крупной растраты, совершенной группой лиц). При этом следствие пока не спешит раскрывать детали этого преступления. Но, как стало известно “Ъ”, оно связано с делом бывшего главы автономной некоммерческой организации (АНО) «Арена-2018» Олега Галая и его предполагаемых сообщников Светланы Рулевой и Александра Кузнецова. Им вменяется особо крупное мошенничество.

По версии следствия, Олег Галай, возглавляя АНО «Арена-2018», которое должно было контролировать строительство спортивных объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года, смог похитить многомиллионные суммы.

Об этом стало известно по окончании ЧМ, когда в судах различных регионов России прошли многочисленные судебные разбирательства, в которых кроме АНО участвовали подрядчики и заказчики строительства.

Как уже сообщал “Ъ”, АНО «Арена-2018» была создана на начальном этапе подготовки к чемпионату мира. В ее функции входило следить за выполнением требований FIFA при подготовке спортивных объектов, предназначенных как для проведения матчей, так и для тренировок. Но со временем функционал АНО расширился, организация даже стала принимать участие непосредственно в процессе строительства, что в конечном счете вовлекло ее в судебные тяжбы. Например, с казанским ПСО «Казань» бизнесмена Равиля Зиганшина и ФГУП «Спорт-инжиниринг», учредителем которого являлось Министерство спорта РФ.

В итоге под следствием оказалось руководство АНО, против которого СКР в конце января возбудил уголовное дело. А вскоре Олега Галая, Светлану Рулевую и Александра Кузнецова (последние двое на момент задержания в «Арена-2018» уже не работали) заключили под стражу до 25 марта 2021 года.

Теперь настала очередь заместителя главы департамента управделами Минспорта России Антонины Кузнецовой, которую следствие, судя по выдвинутому против нее обвинению, может считать организатором преступления.

Какую сумму растраты вменяют госпоже Кузнецовой, пока не ясно. Но, по данным источников “Ъ”, речь идет «о нескольких миллионах рублей».

Тем временем, мотивируя необходимость помещения госпожи Кузнецовой под домашний арест до 25 марта (даты, до которой продлено следствие), представитель СКР сослался на тяжесть обвинения, предъявленного чиновнице. А оно предусматривает до десяти лет колонии.

Кроме того, следователь заявил, что, находясь на свободе, Антонина Кузнецова может скрыться, оказать давление на свидетелей либо, воспользовавшись связями в правительственных кругах, помешать расследованию дела. Но главное, отметил представитель СКР, чиновница может продолжить занятие преступной деятельностью.

Адвокаты госпожи Кузнецовой Дмитрий Ким и Антон Тащилин категорически отказались комментировать по существу уголовное дело. Но сообщили при этом, что в суде выступили против заключения чиновницы под стражу, предложив следствию взять с Антонины Кузнецовой подписку о невыезде.

Кроме того, адвокаты обратили внимание на то, что следствие, по их мнению, не представило суду убедительных доказательств причастности подзащитной к инкриминируемым преступлениям.

При этом, заявили адвокаты, сама госпожа Кузнецова не только не признает себя организатором растраты, но и вообще отрицает ее наличие.

По поводу же того, что госпожа Кузнецова может скрыться или помешать следствию, адвокаты заявили, что все эти утверждения «абсолютно голословны», поскольку не подтверждены никакими фактами. А таковыми, по мнению защитников, могли бы быть материалы оперативной разработки их клиентки, из которых следовало бы, что чиновница собирается купить авиабилет на заграничный рейс. Не представил СКР, по утверждению адвокатов, и доказательств намерения Антонины Кузнецовой оказать давление на свидетелей, как и ее желания помешать расследованию дела.

Но на председательствующую Наталью Дударь эти доводы не произвели впечатления — она удовлетворила ходатайство следствия о заключении Антонины Кузнецовой под домашний арест. Чиновнице при этом запрещено общаться с посторонними лицами в интернете или посредством мобильной связи, за исключением вызова экстренных служб, представителя следствия или сотрудников ФСИН.

Защитники остались недовольны этим решением и уже заявили “Ъ”, что обжалуют постановление о домашнем аресте Антонины Кузнецовой в апелляционной инстанции.

Алексей Соковнин