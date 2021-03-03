В Новороссийске ветеринары начали проверку после массовой гибели птиц

В Новороссийске специалисты управления ветеринарии и Россельхознадзора начали проверку после массовой гибели птиц на морском берегу. Об этом сообщили в администрации Восточного района города.

Ранее информация и сотнях мертвых уток-поганок (чомга) появились в соцсетях, в том числе на странице в Instagram, созданной в защиту Волочаевского пляжа. Гибель пернатых наблюдается и в соседних городах.

Биолог Вениамин Голубитченко не исключает вероятность отравления птиц. Об этом он заявил «Вечернему Новороссийску», однако подтвердить или опровергнуть эту версию может только экспертиза. В то же время он отмечает, что в этом году уменьшилась кормовая база, в результате чомги стали наиболее уязвимы. «Столько много погибших птиц я не видел никогда, даже после очень сильных и продолжительных норд-остов с морозом», - заявил эксперт.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, причиной массовой гибели уток в Анапе может быть голод. Таким выводом поделился с «Анапским Черноморьем» председатель правления городской общественной организации охотников и рыболовов Александр Додура. Накануне местные жители сообщили в социальных сетях о десятках мертвых птиц на пляжах.

Наталья Решетняк