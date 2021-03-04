Полковник погорел на госзакупках

Как стало известно „Ъ-Сибирь“, завершено расследование дела бывшего начальника отдела материально-технического обеспечения Главного управления СКР по Красноярскому краю Романа Чайковского, которому предъявлено обвинение в мошенничестве с госзакупками на 3 млн руб. Для участия в судебном процессе полковник юстиции будет этапирован из колонии-поселения в Хакасии, где он отбывает трехлетний срок за ДТП, в котором по его вине погиб человек. Скандал с хищением мог стать одной из причин отставки в 2018 году руководителя краевого главка СКР генерал-лейтенанта юстиции Игоря Напалкова.



В Красноярске суд рассмотрит дело экс-начальника отдела материально-технического обеспечения краевого главка СКР Романа Чайковского. По ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), которая вменяется ему в вину, бывшему снабженцу грозит до десяти лет лишения свободы.

Как рассказали „Ъ-Сибирь“ источники в силовых ведомствах, в конце 2017 года в красноярском управлении СКР были выявлены предполагаемые хищения средств при выполнении госконтрактов с фирмами, предоставлявшими услуги аутсорсинга. Правоохранительные органы завели уголовное дело, его расследование поручили Сибирскому управлению СКР с дислокацией в Новосибирске. Подозреваемого в хищениях начальника отдела материально-технического обеспечения Романа Чайковского, курировавшего в главке вопросы закупок, отправили под домашний арест.

Дело получило большой резонанс. Предположительно, скандал мог стать одной из причин отставки руководителя Главного управления СКР по Красноярскому краю генерал-лейтенанта юстиции Игоря Напалкова, которого в апреле 2018 года президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемой должности. По громкому делу генерал-лейтенант юстиции Напалков был допрошен в качестве свидетеля. Источники, знакомые с ситуацией, рассказывают, что после допроса господин Напалков незамедлительно вылетел в Москву в центральный аппарат СКР, где подал рапорт об отставке, который несколько месяцев оставался без движения.

Расследование в отношении Романа Чайковского затянулось: правоохранители длительное время проверяли все заключенные с красноярским управлением СКР контракты. За этот период суд успел рассмотреть другое дело в отношении полковника — о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Инцидент, говорится в материалах следствия, произошел 19 августа 2017 года на 933-м километре автотрассы Р-255 «Сибирь». Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находился снабженец, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Toyota Sprinter. Ее водитель скончался от множественных травм. В феврале 2019 года Уярский районный суд Красноярского края назначил Роману Чайковскому, который так и не признал вину, три года условно. Родным погибшего и прокуратуре удалось обжаловать приговор. В итоге Красноярский краевой суд заменил бывшему сотруднику СКР условный срок на реальный. Отбывать наказание полковника Чайковского отправили в колонию-поселение в Республике Хакасия. В колонии проходили и последние следственные действия уже по экономическому уголовному делу.

Правоохранители предъявили Роману Чайковскому окончательное обвинение в хищении свыше 3 млн руб. и привезли в колонию материалы дела для ознакомления. С инкриминируемыми ему преступлениями экс-начальник отдела не согласился. По его словам, он не имеет никакого отношения к хищениям и всегда работал честно. Связаться с его адвокатом не удалось. 2 марта прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу и направила его на рассмотрение Центрального райсуда Красноярска. В ближайшее время Роман Чайковский будет этапирован из колони-поселения в Красноярск.

Константин Воронов