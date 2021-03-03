В Белгородской области могут пустить зрителей на соревнования

Власти Белгородской области готовы снять еще часть ограничений по коронавирусу начиная со следующей недели, «если позволит эпидемиологическая обстановка». Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Предлагается разрешать пускать зрителей на спортивные события, заполняя трибуны на 50%.

Культурные мероприятия могут разрешить проводить при 70% зрителей, «исключив перемещения по залу».

Роспотребнадзор согласен, что можно снять часть запретов с культурных и спортивных событий, рассказала на заседании координационного совета по предотвращению распространения коронавирусной инфекции замруководителя регионального управления ведомства Лариса Пузанова.

В облправительстве подчеркнули, что остальные ограничения продолжат действовать. В частности, по-прежнему запрещена работа ночных клубов и дискотек, в общественных местах и транспорте действует масочный режим, соблюдается социальная дистанция и сохраняется температурный контроль.

По данным федеральной статистики, на утро 3 марта в Белгородской области всего 31 726 случаев заражения COVID-19 (считая выписанных и умерших), за последние сутки — 91. 29 046 (+134) пациентов выздоровели, 1 936 скончались (+2) . В России за последние сутки выявлено 10 535 случаев COVID-19. Общее число заразившихся достигло 4 278 750. Выздоровели и выписаны за сутки 15 694 человека (всего 3 853 734), скончались за сутки 452 пациента с коронавирусом (всего 87 348).

Сергей Калашников