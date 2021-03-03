Пострадавшим от взрыва газа на Мещере выплатят по 10 тысяч рублей на семью

Семьям, пострадавшим от взрыва газа на Мещерском бульваре 26 февраля, выплатят по 10 тыс. руб., сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода. Нижегородка, которую госпитализировали с ожогами в результате происшествия, получит 100 тыс. руб.

«27 семей уже получили по 10 тыс. руб. Всего таких семей около сорока. Деньги им будут выплачиваться по мере обращения с соответствующими заявлениями»,– рассказал мэр Юрий Шалабаев. Средства выделяются из регионального и городского бюджетов.

Взрыв произошел утром 26 февраля в пристрое к жилому дому №3 корпус 2 на Мещерском бульваре. В результате происшествия пострадали трое человек. Полностью разрушилось здание кафе «Самурай», повреждены и соседние помещения — стоматология и парикмахерская. Дом и пристрой к нему не были газифицированы. Предварительная версия случившегося — возгорание газа после разгерметизации трубы газопровода.

Анастасия Еремина