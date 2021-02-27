Версией взрыва на Мещерском бульваре назвали разгерметизацию газопровода

Приоритетной версией взрыва на Мещерском бульваре Волжско-Окское управление Ростехнадзора считает возгорание газа после разгерметизации трубы газопровода. Накануне взрыв уничтожил пристрой цоколя дома номер три корпус два, пострадали три человека, обошлось без жертв.

«После завершения аварийно-спасательных работ (18.00) обнаружено разрушение тела трубы газопровода, эксплуатируемого ПАО “Газпром газораспределение Нижний Новгород”, проходящего в 50 метровой зоне от поврежденного помещения», — сообщили в ведомстве.

В нижегородских структурах «Газпрома» ранее не комментировали возможные причины взрыва до окончания следственных действий. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По предварительным оценкам экспертов, несущие конструкции двенадцатиэтажного дома не пострадали, жильцам пяти из шести подъездов разрешили вернуться домой или предложили разместиться в гостинице Marins Park Hotel на площади Ленина, поскольку в здании нет света. В мэрии Нижнего Новгорода пообещали подключить электричество к вечеру субботы и снять режим чрезвычайной ситуации, введенный в Канавинском районе после инцидента.

Владимир Зубарев