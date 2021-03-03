Количество выданных нижегородцам кредитных карт снизилось на 25%

В Нижегородской области в январе банки выдали 10,9 тыс. кредитных карт, сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). Это на 25% меньше по сравнению с уровнем прошлого года. Общий лимит по ним снизился на 33% до 0,68 млрд руб.

В России в целом банки выдали 575 тыс. кредитных карт с суммарным лимитом 38,6 млрд руб. Падение составило 21% в количественном выражении и 29% — по объему предоставленных средств.

Среди регионов-лидеров по количеству выданных кредитных карт наиболее существенное падение в количественном выражении зафиксировали в Санкт-Петербурге (-38% до 20,3 тыс. шт.), Москве (-32% до 39,9 тыс. шт.) и Ленинградской области (-30% до 6,9 тыс. шт.). По объему предоставленного кредитного лимита самая низкая динамика наблюдается в Санкт-Петербурге (-41%, 1,92 млрд руб.), Москве (-40%, 4,8 млрд руб.) и Московской области (-35%, 2,8 млрд руб.).

Анастасия Еремина