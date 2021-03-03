На острове Даманском в Ярославле выставили более 200 масленичных кукол

3 марта в парке на острове Даманском в Ярославле открылась уже десятая выставка масленичных кукол «Краса Масленица – 2021», сообщили в пресс-службе мэрии города. На выставке представлено более 200 оригинальных кукол, которых расположили вдоль дорожек парка.

В пресс-службе отметили, что в Ярославле завершается подготовка к проведению фестиваля «Главная Масленица страны». Праздник будет проходить с 7 по 14 марта. По данным пресс-службы, в этом году впервые не будет традиционного ритуала сжигания Масленицы из-за необходимости социальной дистанции в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

По словам заместителя начальника управления культуры мэрии города Ярославля Александра Муравьева, в Ярославле во время празднования Масленицы будет организовано много площадок. Праздничные мероприятия пройдут в центре города и во всех районах.

«В парке на острове Даманском мы организуем сразу девять интерактивных зон с развлечениями и конкурсами. А в конце праздника победители будут награждены призами самой Сударыней Масленицей. Ярославцы смогут принять участие в традиционных масленичных состязаниях, их ждут блинные эстафеты, конкурсы силачей, масленичный тир и запутанные лабиринты»,— рассказал господин Муравьев.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что празднование «Главной Масленицы страны» в Ярославле откроется 7 марта традиционным шествием и разводом масленичного караула.

Антон Антонов