Несовершеннолетний подозреваемый в убийстве своей семьи задержан в Екатеринбурге

Подросток, подозреваемый в убийстве своих родителей и несовершеннолетней сестры, задержан в Екатеринбурге, сообщает телеграм-канал Mash. Преступление было совершено в поселке Октябрьском Пермского края 1 марта. Трупы трех человек были обнаружены на следующий день, после чего по данному факту в СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц с особой жестокостью. Изначально сотрудники правоохранительных органов решили, что Алексей Горбунов 1980 года рождения убил свою супругу, а также 16-летнего сына и малолетнюю дочь. Вчера он был объявлен в розыск. Но в результате оказалось, что Алексей Горбунов был убит, а его сын скрылся за пределами Пермского края. «Лицо и голова трупа были изуродованы, Горбунов-старший и его сын одинакового роста и телосложения, поэтому сначала установить личность одного из погибших не удалось», - говорит знакомый с ситуацией источник.