Убийце игумена в Переславле увеличили срок с 15 лет до 21 года

Убийце настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря в городе Переславле-Залесском Ярославской области Александру Авдееву увеличили срок с 15 лет до 21 года, сообщили в пресс-службе первого апелляционного суда общей юрисдикции.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что приговором Ярославского областного суда Александр Авдеев был признан виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), ч. 4 п. б ст. 158 УК РФ (Кража в особо крупном размере) и ч. 2 УК РФ (Незаконное проникновение в жилище, совершенное с применением насилия). Ему было назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Согласно данным пресс-службы, сегодня, 3 марта судебная коллегия по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции проверила законность и обоснованность приговора в отношении Александра Авдеева.

«Проверив материалы дела, судебная коллегия нашла приговор подлежащим отмене, в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела, установленным судом первой инстанции, а также неправильным применением уголовного закона»,— отметили в пресс-службе.

В пресс-службе первого апелляционного суда общей юрисдикции уточнили, что суд апелляционной инстанции устранил выявленные нарушения, отменил приговор в отношении Александра Авдеева и вынес новое судебное решение, тем самым продлив ему срок пребывания в колонии с 15 лет до 21 года.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что убийство настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря в городе Переславле-Залесском Ярославской области игумена Даниила (в миру - Максима Соколова) произошло 7 июля 2016 года. Расследованием занималось главное следственное управление СК России.

На причастность к совершению преступления были проверены более 3 тыс. человек. Проверялись, в том числе, и лица из близкого окружения игумена, а также наркозависимые и ранее судимые за совершение преступлений на религиозных объектах. Было проведено изучение заключений более 430 судебных экспертиз. По версии следователей, утром 7 июля 2016 года обвиняемый с целью убийства и ограбления игумена Даниила пришел в монастырь. В келье он нанес настоятелю многочисленные удары ножом, а затем похитил 1,1 млн руб.

Дарья Сабаева