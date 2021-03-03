Экс-спикер Пермской думы не смог оспорить лишение полномочий в краевом суде

Пермский краевой суд оставил в силе решение депутатов Пермской думы о лишении полномочий спикера представительного органа Юрия Уткина. Ранее решение думы признал законным Ленинский районный суд. Господин Уткин направил апелляционную жалобу, которая была оставлена судебной коллегией краевого суда по административным делам без удовлетворения.

Представители ответчиков (Пермской городской думы и временно исполняющего полномочия спикера Дмитрия Малютина) считают, что оснований для отмены решения думы нет. Юрий Уткин и его представитель в суд не явились, и апелляционная жалоба была рассмотрена без их участия. Ранее судебное заседание неоднократно переносилось из-за болезни истца. Сегодня в суд поступила информация о том, что господин Уткин находился на лечении в Городской клинической больнице №4 с 20 февраля по 1 марта. После завершения лечения истец был осмотрен врачом и признан трудоспособным. Ходатайств от Юрия Уткина или его представителя в суд не поступало, хотя истец был уведомлен о дате судебного заседания. Связаться с господином Уткиным “Ъ” не удалось, он не ответил на звонок по известному редакции номеру телефона.

Депутаты заявили о недоверии Юрию Уткину на пленарном заседании Пермской думы 27 октября 2020 года. На этом же заседании было принято решение о лишении его полномочий спикера. Эту инициативу поддержали 32 из 34 участвовавших в заседании думцев. Исполняющим обязанности спикера был назначен первый заместитель председателя думы Дмитрий Малютин.

Константин Кадочников, Пермь