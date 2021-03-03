Сергей Галицкий в 2020 году вложил в ФК «Краснодар» 1,2 млрд рублей

Владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий в 2020 году вложил в него 1,2 млрд руб. личных средств, пишет «РБ Бизнес» со ссылкой на документы клуба.

В целом, выручка клуба от продаж составила 1,47 млрд руб., что, по данным издания, двое ниже результатов за 2019 год. При этом убыток клуба по итогам 2020 года составил 65 млн рублей – в 30 раз меньше, чем годом ранее.

Помимо вложений со стороны Сергея Галицкого, большую часть доходов клуб получил со спонсорской рекламы и средств спонсоров (676,2 млн руб.), продажи билетов (324,1 млн руб.) и реализации коммерческих прав на трансляцию (277,5 млн руб.). Кроме того, 445 млн клуб в качестве выплаты услуг по размещению спонсорской рекламы через компанию Lavreno Ltd, аффилированную с Сергеем Галицким, утверждает издание. 82,5 млн руб. «Краснодар» получила за счет продажи атрибутики и сувенирной продукции.

По статье «прочие доходы» клуб получил 7,94 млрд руб. Из них 1,37 млрд руб. составили трансферы, 2,51 млрд руб. – бонусы за участие в еврокубках).

На зарплаты в 2020 году «Краснодар» потратил 3,82 млрд руб., что на 28,5% больше, чем годом ранее.

Как писал “Ъ-Кубань”, в 2019 году «Краснодар», получивший убыток 1,9 млрд руб., был признан одним из самых убыточных в РПЛ.

По данным «СПАРК-Интерфакс», основным владельцами ООО ФК «Краснодар» числятся Сергей Галицкий (66,67%) и ЗАО «Объединенный капитал». По данным «РБ Бизнес» в 2019 год прямые вложения акционеров клуба составили 1,56 млрд руб.

Виктория Колганова