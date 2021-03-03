Авиаперевозчики получили допуски на рейсы из Перми по восьми международным направлениям

Авиакомпании «Уральские авиалинии», Nordwind Airlines и PegasFly получили допуски на выполнение нескольких регулярных международных рейсов из Перми. Соответсвующий приказ опубликован на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

«Уральским авиалиниям» выдан допуск на перелеты из столицы Прикамья по семи направлениям: в Баку (Азербайджан), Гюмри (Армения), Минск (Беларусь), Ларнаку и Пафос (Кипр), а также в Тиват и Подгорицу (Черногория). По всем маршрутам перевозчик планирует выполнять три рейса в неделю.

Nordwind Airlines и PegasFly получили разрешение на чартерные рейсы из Перми в Бургас (Болгария). Полеты будут осуществляться в рамках летнего расписания на 2021 год. Nordwind Airlines планирует летать по направлению Пермь — Бургас три раза в неделю, PegasFly — дважды в неделю.

Также, согласно приказу, Росавиация отозвала у компании Azur air допуск на рейсы Пермь — Лондон. В документе указано, что допуск отозван по просьбе самого перевозчика. Напомним, разрешение на выполнение перелетов по этому направлению Azur air получил в октябре 2020 года.