Объявлены кандидатуры на звание почетного гражданина Петербурга

Председатель ЗакСобрания Петербурга Вячеслав Макаров объявил имена кандидатов на звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга». В текущем году на присвоение претендуют четыре человека.

Об этом сообщается на сайте петербургского парламента. На кандидатуры представлены директор НИИ фтизиопульмонологии Петр Яблонский, балетмейстер Борис Эйфман, научрук Политехнического университета Юрий Васильев и гендиректор «Биокада» Дмитрий Морозов.

Напомним, в прошлом году звание почетного гражданина Петербурга получили директор центра имени Алмазова Евгений Шляхто и теперь уже бывший начальник петербургского метро Владимир Гарюгин.