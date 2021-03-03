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Группа ЦДС передаст участок в Ленобласти под ледовую арену

Группа ЦДС передаст Ленобласти земельный участок в Новосаратовке для строительства ледовой арены. Об этом заявил зампредседателя правительства региона Михаил Москвин.

По его словам, на базе спортивного объекта будет работать филиал детской хоккейной школы «СКА – Легион», а каток станет общедоступным. Ледовую арену планируется построить по схеме ГЧП. Проектирование объекта может начаться в текущем году.

Напомним, что группа ЦДС в настоящее время реализует масштабные проекты в Новосаратовке, Парголово, Бургах. За прошлый год компания ввела около 440 тыс. кв. м недвижимости.

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