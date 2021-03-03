Для нижегородских школ подготовят рекомендации по переходу на пятидневку

Нижегородский институт развития образования разработает рекомендации по переводу школ на пятидневную учебную неделю. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Субботу можно будет использовать как день дополнительного образования.

Некоторые школы области с обычным режимом нагрузки уже работают в таком формате. Однако для лицеев, гимназий и школ с углубленным изучением отдельных предметов требуются отдельные рекомендации, сообщил губернатор Глеб Никитин: «Современные методики и технологии образования должны позволить совершить этот переход. В любом случае, решение по каждой школе должно приниматься индивидуально, основываясь на позиции педагогического коллектива и родителей».

Ранее перевести всех российских школьников на пятидневку предложила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, это нужно, чтобы дети могли посещать различные кружки и проводить больше времени с родителями. Вопрос введения такого распорядка находится в ведении регионов и самих школ.

Анастасия Еремина