Тюменского депутата оштрафовали за распространение экстремистских материалов

Тобольский городской суд оштрафовал депутата Тюменской областной думы от КПРФ Юрия Юхневича на 1 тыс. руб. Парламентарий был признан виновным в производстве и распространении экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ). Информацию об этом подтвердил “Ъ-Урал” сам Юрий Юхневич.

По его словам, суд продлился не более десять минут. «Так как меня признали виновным, по законодательству я не имею права никуда участвовать в выборах в течение одного года»,— пояснил депутат, подчеркнув, что намерен оспорить решение суда и уже связался с сильными юристами.

Напомним, ранее стало известно о том, что полицейские Тобольска задержали Юрия Юхневича по обвинению в экстремизме. «Он на своей странице "ВКонтакте" 5 сентября разместил ролик "Припомним Жуликам и Ворам их Манифест-2002". К настоящему времени материал со страницы удален»,— пояснили в региональном отделении партии.

Анастасия Реутова