Депутата тюменской облдумы задержали по обвинению в экстремизме Поводом стал ролик в соцсетях

В Тобольске (Тюменская область) полицейские задержали депутата Тюменской облдумы от КПРФ Юрия Юхневича, информацию об этом господин Юхневич подтвердил “Ъ-Урал”. По его словам, причиной задержания стало распространение ролика «о жуликах и ворах», связанного с «Единой Россией». Как рассказал Юрий Юхневич, сейчас он едет с полицейскими в горком, для изъятия компьютеров.

Как сообщили представители регионального отделения КПРФ, господин Юхневич был задержан «по обвинению в экстремизме». «Юхневича обвиняют в том, что он на своей странице "ВКонтакте" 5 сентября разместил ролик "Припомним Жуликам и Ворам их Манифест-2002". К настоящему времени материал со страницы удален», — пояснили в региональном отделении партии. Там также считают, что истинная причина задержания может быть связана со встречей, которую депутат провел 23 января на Площади Победы Тобольска. Там планировалось рассмотреть вопрос о преследованиях по политическим мотивам.

«Приехали в штаб Тобольского горкома КПРФ и доставили в отдел "Э", пищу объяснения», — цитируют депутата.

Как сообщает телеграм-канал «Тюмень активная», на Юрия Юхневича составили протокол по ст. 20.29 КоАП РФ (Производство и распространение экстремистских материалов).