Объем поставок цветов в Петербург и Ленобласть в 2020 году сократился в пять раз

Ввоз цветочной продукции в Петербург и Ленобласть по итогам 2020 года сократился в пять раз. Об этом рассказал журналистам исполняющий обязанности руководителя управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Олег Емцев. В прошлом году в эти регионы было поставлено 28 млн штук срезанных цветов и горшечных растений, тогда как в 2019 году этот показатель достигал 143 млн штук.

«У людей не было возможности перемещаться, дарить букеты, радовать друг друга потому что все находились на самоизоляции»,—добавил он.

В начале текущего года также фиксируется снижение объема ввоза цветов. В январе-феврале объем поставок этой продукции в Петербург и Ленобласть сократился в четыре раза — до 4,3 млн штук, рассказал господин Емцев.

Константин Куркин