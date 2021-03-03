Средний размер автокредита в Татарстане вырос почти на 20%

В Татарстане средний размер автокредита в январе 2021 года составил 788,1 тыс. руб., что на 19,4% больше, чем годом ранее. Исследование провели специалисты Национального бюро кредитных историй.

Республика заняла 19-е место среди регионов РФ с наибольшим средним размером автокредита в январе. Лидером оказалась Москва, где сумма в среднем составила 1,3 млн руб. Второе место заняло Подмосковье с 1,1 млн руб. Топ-3 регионов замкнул Санкт-Петербург (1 млн руб.)

В России средний размер автокредита в январе 2021 года составил 907,8 тыс. руб., что на 13,4% больше, чем годом ранее

"Ъ-Казань"