директора челябинского завода будут судить за незаконное возмещение НДС

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу генерального директора ЗАО «Завод “Уралгазоизоляция”» (Челябинск). Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщают в ведомстве.

Следствие установило, что руководитель завода в 2011-2012 годах подготовил уточненные налоговые декларации, в которых содержались заведомо ложные сведения о покупке у номинальной организации товарно-материальных ценностей, чтобы обосновать право на возмещение НДС. Налоговая служба возместила ему свыше 2 млн руб., которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению.

В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемого стоимостью свыше 2,2 млн руб. наложен арест. Дело направили в суд.