Туристический ж/д маршрут Роза Хутор – Гагра продлили до конца апреля 2021 года

Федеральная пассажирская компания (АО «ФПК» - дочернее предприятие РЖД) продлила до конца апреля 2021 года период курсирования поездов по маршруту Роза Хутор – Гагра. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Маршрут будет организован в рамках движения туристического поезда «Сочи», следующего из Туапсе до Гагры. С 13 января 2021 года беспересадочные вагоны, следующие со станции Роза Хутор, будут присоединяться к поезду. Кроме Адлера, на пути следования к Гагре, поезд также будет делать остановки на станциях Веселое и Цандрыпш.

Маршрут будет курсировать ежедневно, кроме вторника. Из Сочи поезд будут отправляться ежедневно в 7:45 и прибывать в Гагру в 11:30. В обратный путь из Гагры поезд будет отправляться в 18:43 и прибывать в Сочи в 22:25. Беспересадочные вагоны из Розы Хутор будут отправляться в 07:14 и возвращаться в Розу Хутор в 23:10.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, туристический поезд № 927/928 «Сочи» сообщением Туапсе – Сочи – Гагра начал курсировать в августе 2020 года. Он представляет из себя отреставрированные локомотив и вагоны, которые оформлены в стилистике 1970-80 годов. В состав поезда входят купейные и плацкартные вагоны, а также вагон-ресторан с меню русской и абхазской кухни.

Алексей Белянин