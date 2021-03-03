Суд оставил в силе назначение Владимира Белобаржевского исполняющим полномочия главы Александровска

Александровский городской суд Пермского края отказал в удовлетворении административного иска об отмене решения думы Александровского муниципального округа о назначении Владимира Белобаржевского исполняющим полномочия главы муниципалитета. Об этом сообщается на сайте суда.

С административным исковым заявлением обратились несколько депутатов Александровской думы, в том числе бывший председатель представительного органа Марина Зимина.

Глава Яйвы Владимир Белобаржевский был назначен исполняющим полномочия главы Александровского муниципального округа 26 ноября прошлого года. Ранее эту должность занимала глава Александровского муниципального района Светлана Богатырева. Таким образом, в муниципалитете одновременно действуют два руководителя — исполняющий полномочия главы муниципального округа и глава муниципального района. Их полномочия сохраняются до окончания конкурса по отбору главы Александровского муниципального округа.