В Самарской области предложили ужесточить закон о тишине

В Самарскую губернскую думу внесены на рассмотрение поправки в закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Самарской области». Самая существенная из них касается поведения шумных соседей. Проект опубликован на сайте областного парламента.

Согласно правкам, закон должен обеспечивать тишину и покой граждан, «находящихся не просто в многоквартирном доме в целом, а непосредственно в жилых помещениях в многоквартирных домах». Это означает, что к жителям квартир, которые шумят и мешают соседям в неположенное время, будут применяться санкции.

Георгий Портнов