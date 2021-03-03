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Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Самарской области предложили ужесточить закон о тишине

В Самарскую губернскую думу внесены на рассмотрение поправки в закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Самарской области». Самая существенная из них касается поведения шумных соседей. Проект опубликован на сайте областного парламента.

Согласно правкам, закон должен обеспечивать тишину и покой граждан, «находящихся не просто в многоквартирном доме в целом, а непосредственно в жилых помещениях в многоквартирных домах». Это означает, что к жителям квартир, которые шумят и мешают соседям в неположенное время, будут применяться санкции.

Георгий Портнов


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