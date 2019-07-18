Потерпевшего по делу о пытках в ярославской колонии арестовали на десять суток

Суд в Ярославле 16 июля на десять суток арестовал потерпевшего по делу о пытках в ярославской исправительной колонии №1 (ИК-1) Евгения Макарова за нарушение правил административного надзора после освобождения. Об этом “Ъ” сообщил адвокат правозащитного фонда «Общественный вердикт» Эльдар Лузин.

«Приехали к Евгению Макарову друзья, они вышли на улицу, сидели в машине. Было около 23 часов. В этот момент к нему домой пришли сотрудники, которые проверяли его. Соответственно, нарушение. Он признал вину, но даже несмотря на это, ему дали десять суток ареста»,— пояснил господин Лузин.

Евгений Макаров, осужденный в 2012 году за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, находится под административным надзором до 2021 года. Он вышел на свободу 2 октября 2018 года. По правилам адмнадзора экс-заключенному запрещено посещать массовые мероприятия и выходить из дома после 22:00.

29 июня 2017 года Евгения Макарова жестоко избили сотрудники ИК-1. Процесс пыток был зафиксирован на видеорегистратор одного из тюремщиков, впоследствии запись попала в распоряжение «Общественного вердикта». Через год ее опубликовала «Новая газета», после чего СКР возбудил уголовное дело о пытках заключенного. По делу проходят 15 бывших сотрудников УФСИН, расследование уже завершено, сейчас они знакомятся с материалами.

Накануне «Новая газета» опубликовала новое видео издевательств над заключенными ярославской ИК-1. Видео составлено из записей, сделанных в феврале 2016 года. ФСИН проводит проверку.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ”.

Александр Тихонов, Ярославль