В Петербурге открыли памятник медикам, погибшим по время пандемии

На набережной реки Карповки рядом с Первым медицинским университетом в Петербурге открыли памятник медикам, погибшим от коронавируса. Скульптуру создал художник Роман Шустов, скончавшийся от COVID-19 в мае 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба Смольного. Памятник открыли вдова художника Мария Касьяненко и глава Петроградского района Иван Громов. Церемонию также посетил губернатор города Александр Беглов. «Уверен, что сюда специально будут приходить петербуржцы, чтобы поклониться памяти погибших медиков и поблагодарить их», — заявил господин Беглов.

Отмечается, что средства на установку памятника нашла районная администрация.

Ранее “Ъ-СПб” писал о том, что в городе может появиться еще пять новых памятников.