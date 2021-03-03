«Аэрофлот» опроверг информацию о прекращении полетов в 26 городов России

Авиакомпания «Аэрофлот» не собирается сокращать 26 внутренних рейсов в 2021 году, сообщили журналистам в пресс-службе перевозчика. Ранее об обратном сообщала газета «Известия» со ссылкой на данные системы бронирования билетов. Издание сообщило, что «Аэрофлот» уже ушел из девяти российских городов, а еще в 17 городов перевозчик прекратит полеты в мае–августе.

«Информация о прекращении полетов "Аэрофлота" в 26 российских пунктов не соответствует действительности. Делать такие выводы по данным собственного анализа системы бронирования несерьезно»,— сообщили в авиакомпании. В «Аэрофлоте» добавили, что в этом году пока нет данных о маршрутной сети. По каждому направлению будет приниматься отдельное решение, отметил перевозчик.