Коронавирус в Ярославской области: заболели еще 123 человека и четверо скончались

В Ярославской области за прошедшие сутки произошло четыре смерти от коронавируса. Скончались мужчины 1944, 1951 и 1957 годов рождения, и женщина 1948 года рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в области было выявлено 123 новых случая заражения COVID-19. За это же время 157 человек выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по сведениям на 3 марта, в области выявлено 33197 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из числа заболевших 31653 человека выздоровели. 414 больных умерли. В больницах находятся 839 человек, из них 483 — с установленным диагнозом COVID-19 и 356 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 17214 человек. На втором месте Рыбинск — 3649 человек, на третьем месте Ростовский район, где выявлено 1774 случая заболевания. Меньше всего заболевших в Любимском, Первомайском и Брейтовском районах, где выявлено 239, 230 и 171 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2439 тестов на коронавирус. Карантин установлен для 6392 человека, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов