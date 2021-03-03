Депутат Екатеринбурга предложил мэрии продать ККТ «Космос»

Депутат думы Екатеринбурга Михаил Матвеев предложил городской администрации продать киноконцертный театр (ККТ) «Космос» в связи с тем, что основная цель предприятия — коммерция. Заявление было сделано во время выездного заседания комиссии гордумы по местному самоуправлению (МСУ), посвященному отчету о деятельность кинотеатра.

Господина Матвеева возмутила «оторванность "Космоса" от администрации Екатеринбурга»: «Как будто мэрия, создав кинотеатр, выпустила его в самостоятельное плавание с задачей зарабатывать. В таком случае не лучше ли продать ККТ "Космос" за несколько миллиардов рублей?». По словам депутата, МУП должен работать на город и помогать ему проводить мероприятия — школьные выпускные, праздничные выступления в честь Дня учителя, Дня города и прочие.

«Не все предприятия мэрия должна отталкивать и отправлять зарабатывать. У Екатеринбурга должно быть имиджевое место, подчеркивать уровень столичного города, где можно привести семинар, куда не стыдно пригласить президента»,— пояснил депутат. По его мнению, «Космос» менее конкурентоспособен по сравнению с другими альтернативными площадками, а его функция кинопоказа не так востребована из-за того, что большинство горожан ходит в кино в торговых центрах.

Членов комиссии по МСУ также не устроило снижение доходов «Космоса». «Возникло ощущение, что понятия "пустота" и "Космос" стали синонимами. В центре города стоит классная коробка, но пустая внутри, и зайти в нее не хочется»,— подчеркнул депутат Константин Киселев. По его мнению, заполнить большой зал кинотеатра, вместимостью более 1,9 тыс. человек, почти невозможно.

Ранее “Ъ-Урал” сообщал о том, что ККТ «Космос» в 2020 году получил убыток 13,1 млн руб., посещаемость кинозалов сократилась на 71%. Главной причиной, по мнению городских властей, стали ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.

Как пояснила директор «Космоса» Екатерина Берсенева, резкое снижение доходов связано с отменой нескольких «знаковых мероприятий, которые проходили на постоянной основе». Она отметила, что команда предприятия планирует сформировать новую ценовую политику с учетом экономической ситуации, разработать программы по привлечению горожан, внедрить систему абонементов и подарочных сертификатов, а также создать проект общественного пространства перед кассами кинотеатра.

По словам начальника управления культуры Екатеринбурга Ильи Маркова, убытки «Космоса» не сказались на его деятельности. Он полагает, что в 2021 году кинотеатр «выйдет в ноль, а в 2022 году начнет зарабатывать».

Для решения вопроса экономической целесообразности предприятия господин Марков предложил обсудить вопрос смены формы собственности кинотеатра с предприятия на учреждение. Тогда «Космос» будет получать средства из бюджета Екатеринбурга и концентрироваться не только на получении прибыли, но и взаимодействии с городскими властями. «Логичнее будет отложить обсуждение этого варианта решения проблемы на один-два года и вернуться к нему после проведения Универсиады-2023, так как сейчас в Екатеринбурге непростая экономическая ситуация»,— добавил Илья Марков.

Анастасия Реутова