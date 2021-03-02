Убытки прилетели из «Космоса»

По оценкам мэрии Екатеринбурга, одна из крупнейших городских культурных площадок — киноконцертный театр (ККТ) «Космос» в 2020 году получил убыток 13,1 млн руб., посещаемость кинозалов сократилась на 71%. Главной причиной, по мнению городских властей, стали ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19. В управлении культуры Екатеринбурга надеются на скорый выход из кризиса предприятия, уже сократившего для этого текущие расходы. Собеседники “Ъ-Урал” указывают на то, что главным преимуществом «Космоса» по сравнению с другими площадками в Екатеринбурге является расположение.



Результаты деятельности ККТ «Космос» депутаты Екатеринбурга рассмотрят 3 марта во время выездного заседания комиссии по местному самоуправлению (МСУ). Согласно материалам к заседанию (есть в распоряжении “Ъ-Урал”), доход предприятия в 2020 году составил 21,5 млн руб., что на 33,7% меньше запланированных показателей и на 66,7% меньше уровня доходов 2019 года, когда было заработано около 64,8 млн руб.

Более 7,4 млн руб. из общей суммы доходов «Космос» получил от кинопроката, около 14,1 млн руб. — за организацию и проведение зрелищных мероприятий. При этом средняя цена аренды залов с 2019 года выросла на 26,5%, до 381 тыс. руб. «В прошлом году средняя цена билета в кино составила 175 руб., в 2021 году она была увеличена до 200 руб. Рост стоимости связан с повышением цен на билеты для всех граждан, включая льготные категории, на все сеансы на 20 руб.»,— отмечается в материалах к заседанию.

Количество зрителей в ККТ «Космос» снизилось на 71%, в прошлом году кинозалы посетили 42,5 тыс. человек (147,8 тыс. человек было в 2019 году). Таким образом, в среднем на один сеанс в кинозал приходили 28 человек, или 1,2% от общего количества мест.

По итогам 2020 года, убыток предприятия составил 13,1 млн руб. В качестве одной из причин городские власти указывают введение губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым запрета на проведение культурно-массовых мероприятий. В связи с этим в прошлом году «Космос» фактически осуществлял кинопрокат только с 1 января по 18 марта и с 25 по 31 декабря. Пандемия также стала причиной отмены или переноса ряда мероприятий, запланированных в ККТ в 2020 году.

«Пандемия прекратила деятельность предприятия в 2020 году, разумеется, все показатели не достигнуты. Сейчас я бы воздержался от оценок. План руководства предприятия направлен на получение прибыли, сильно сокращены текущие расходы, что позволяет предположить выход из кризиса»,— подчеркнул начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков.

Киноконцертный театр «Космос» работает с 1967 года. В нем есть три зала: большой — на 1924 места и два малых — на 126 мест. Является одной из крупнейших площадок в Екатеринбурге для проведения культурно-массовых и деловых мероприятий. Ежегодно на сцене ККТ выступают отечественные и зарубежные знаменитости.

Напомним, в июне прошлого года на тот момент мэр Екатеринбурга (возглавлял город в 2018–2020 годах) Александр Высокинский анонсировал изменение формата работы ККТ «Космос» из-за его убыточности. Он предложил сделать предприятие не просто арендодателем помещений для проведения массовых мероприятий, а стать их организатором.

Ранее городские власти приняли решение о закрытии старейшего в Екатеринбурге кинотеатра «Салют», его помещения передали городскому Дворцу творчества детей и молодежи. Правда, это вызвало критику со стороны депутатов гордумы, которые указали на то, что уровень убытков «Салюта» и «Космоса» был примерно одинаков. «Убытки были сопоставимы, но произошел перекос в принятии решений. “Космос” как крупная городская площадка должен остаться, а его развитием следует заняться эффективным менеджерам»,— подчеркнул член комиссии гордумы по МСУ Дмитрий Сергин.

Участники рынка считают ККТ «Космос» одной из наиболее комфортных площадок из-за ее расположения, транспортной доступности, наличия парковочных мест и развитой инфраструктуры. «Это единственный зал в центре города вместимостью порядка 2 тыс. мест, а также “намоленная” годами площадка, которую знают несколько поколений. Единственное и главное преимущество в сравнении с другими площадками подобного типа — это центральное расположение. Есть определенный пул артистов, аудитория которых с большой неохотой поедет куда-то дальше центра города»,— отметила руководитель промо-отдела Tele-club Ксения Табашникова. По ее словам, организаторов беспокоит рост аренды площадки.

Анастасия Реутова