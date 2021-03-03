На Кубани за сутки коронавирусом заразилось 146 человек

По информации регионального оперативного штаба по коронавирусной инфекции в Краснодарском крае к утру 3 марта в регионе было зафиксировано 146 новых случаев заражения. Среди заболевших - 67 мужчин и 79 женщин в возрасте от года до 90 лет, в том числе - пятеро детей.

Больше всего заболевших в Краснодаре - 42 человека, в Динском районе – 15 человек. По восемь случаев зафиксировано в Армавире и Каневском районе, семеро заразилось в Сочи. По шесть человек заразилось в Кавказском, Усть-Лабинском и Крымском районах, пять – в Апшеронском районе. По четыре новых случая зафиксировано в Белореченском, Выселковском и Отрадненском районах, по три – в Геленджике, Горячем Ключе, Гулькевичском, Северском и Тбилисском районах. По два заболевших в Анапе, Абинском, Белоглинском и Темрюкском районах. Меньше всего жителей, по одному человеку, заразилось в Новороссийске, Кореновском, Туапсинском, Ленинградском, Брюховецком, Крыловском, Новокубанском и Павловском районах.

В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких в больницах региона находятся 73 пациента, трое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации. За последние сутки выздоровел 221 человек.

Ольга Логинова