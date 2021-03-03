В Свердловской области подтвердили 159 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 159 новых случаев коронавирусной инфекции. Также подтверждено 12 летальных случаев. По данным на 3 марта число заболевших в регионе достигло 78 181, 2 409 человек скончались, более 71 тыс. пациентов выздоровели.

Состояние 280 госпитализированных оценивается как тяжелое, 158 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 103 подключены к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней тяжести находятся 1 799 пациентов. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил оперштаб региона.

Напомним, в регионе идет массовая вакцинация от коронавируса. Первым компонентом вакцины от коронавируса привились более 156,3 тыс. свердловчан, 56,6 из них жители Екатеринбурга. Завершили вакцинацию почти 30 тыс. жителей Екатеринбурга. По словам главного эпидемиолога Екатеринбурга Александра Харитонова, количества привитых от коронавирусной инфекции в городе еще недостаточно, чтобы влиять на эпидемическую ситуацию.