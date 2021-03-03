В Екатеринбурге более 62 тысяч человек записались на вакцинацию от COVID-19

Более 62 тыс. жителей Екатеринбурга записались на вакцинацию от коронавирусной инфекции, сообщил на брифинге главный эпидемиолог города Александр Харитонов. По его словам, сейчас в Екатеринбурге работают 16 пунктов для вакцинации.

Было организовано несколько мобильных пунктов. В частности, в феврале был открыт мобильный прививочный пункт в ТРЦ «Дирижабль», где в первый день более 400 человек поставили первый компонент вакцины. Руководители ТРЦ «Мега» также изъявили желание об организации мобильного пункта, однако это будет зависеть от того, сколько людей придут на повторную вакцинацию в «Дирижабле».

Вакцинация от коронавируса в Свердловской области началась в конце 2020 года. Сначала она охватывала медиков и педагогов, однако теперь записаться на прививку от COVID-19 могут все желающие. Ранее господин Харитонов сообщал, что первым компонентом вакцины от коронавируса привились более 156,3 тыс. свердловчан.

На 2 марта с начала пандемии в Свердловской области выявили 78 022 случая COVID-19. Более 71 тыс. пациентов выздоровели, еще 2 397 человек скончались.

Михаил Мананников