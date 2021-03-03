Количество вакцинированных от COVID-19 в Екатеринбурге пока не влияет на эпидситуацию

Количества привитых от коронавирусной инфекции в Екатеринбурге еще недостаточно, чтобы влиять на эпидемическую ситуацию в городе, сообщил на брифинге главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов. По его словам, в Екатеринбурге привиты 4,6% горожан, чтобы повлиять на эпидситуацию нужно около 60%.

«Количества привитых пока еще недостаточно. Но с учетом уже переболевших, которые имеют защитные антитела, эффективность в плане защищенности населения есть. И какую-то долю в защите населения от коронавируса вакцинация вносит на сегодняшний день, по крайней мере в определенных коллективах, где люди привились»,— сказал он.

По словам господина Харитонова, на 2 марта первым компонентом вакцины от коронавируса в Свердловской области привились более 156,3 тыс. человек, в Екатеринбурге — более 56,6 тыс. Завершили вакцинацию почти 30 тыс. жителей Екатеринбурга.

На 2 марта с начала пандемии в Свердловской области выявили 78 022 случая COVID-19. Более 71 тыс. пациентов выздоровели, еще 2 397 человек скончались.

Михаил Мананников