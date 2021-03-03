«Юлдаш Сервис» построит два придорожных комплекса в Башкирии

ООО «Юлдаш Сервис» намерено вложить в строительство двух многофункциональных зон дорожного сервиса 140 млн руб., сообщает пресс-служба министерства экономического развития и инвестиционной политики Башкирии. Проекты по строительству комплексов на дороге «Бирск-Тастуба-Сатка» в районе села Байки в Караидельском районе и трассе М-7 «Волга» возле села Михайловка в Уфимском районе включены в перечень приоритетных инвестпроектов республики. Приказы подписал министр экономического развития и инвестиционной политики региона Рустам Муратов.

Многофункциональные зоны дорожного сервиса включают в себя парковку, площадку для отдыха, туалеты, душевые кабины, пункт автосервиса, супермаркет, кафе, гостиницу, автокемпинг. Реализация проектов поможет создать 57 рабочих мест.

ООО «Юлдаш Сервис», по данным kartoteka.ru, зарегистрировано в мае 2018 года в Уфе. Компания занимается арендой и управлением имуществом. Она на 80% принадлежит Айрату Юлмухаметову и на 20% — Рустему Шамсетдинову. В 2019 году компания при нулевой выручке имела 32 тыс. руб. убытка. В ней числится один сотрудник.

Майя Иванова