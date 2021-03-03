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В Татарстане возбудили уголовное дело после пожара с тремя погибшими

Следственные органы возбудили уголовное дело после пожара с тремя жертвами в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Сам инцидент произошел сегодня ночью в селе Кульшарипово в Альметьевском районе. На месте трагедии обнаружили тела трех мужчин. На место ЧП выехал городской прокурор Дамир Яфизов. Причины и детали трагедии уточняются.

Дело открыто против неустановленного лица по статье «Причинение смерти по неосторожности». Прокуратура взяла расследование под свой контроль.

"Ъ-Казань"


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