Аукцион на капремонт стадиона «Строитель» в Салавате приостановлен УФАС

Управление ФАС по Башкирии приостановило определение подрядчика капитального ремонта стадиона «Строитель» в Салавате по жалобам ООО ГК «Континент» из Орска, екатеринбургского ООО «Джули» и московского ООО «Монолит». «Джули» в своей жалобе указывает, что заказчик в нарушение закона о конкуренции и закона о контрактной системе включил в предмет закупки товары, функционально и технологически не связанные с предметом закупки (диван для отдыха, шкаф для хранения документов, шкаф для одежды, жалюзи на тканевой основе, стол для переговоров и так далее). «Монолит», в том числе, полагает, что заказчиком в проекте контракта неправомерно установлено требование о предоставлении подрядчиком оригинала банковской гарантии, чем нарушено требование закона «О контрактной системе в сфере закупок…». «Континент» считает, что заказчик установил в документации требование о начислении пени в редакции, утратившей силу.

Компании просят приостановить определение поставщика, провести внеплановую проверку и обязать заказчика привести документацию о закупке в соответствие с законодательством.

Заказчиком капремонта выступает салаватское МАУ спортивная школа «Салават». 1 марта был проведен аукцион, победителем которого стало ООО «Спецгазтехсервис» (владелец Руслан Яловега) из села Языково Благоварского района, сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракт начальной ценой 235,94 млн руб. с дисконтом 15,95%, за 198,31 млн руб.

По условиям аукциона, подрядчик обязан завершить работы до 30 ноября текущего года. В частности, на западной трибуне ему необходимо восстановить и усилить балки, устранить трещины в наружных стенах трибун, восстановить защитный слой ступеней лестницы и разрушенные плиты пешеходных дорожек.

Стадион «Строитель» в Салавате построен в 1959 году и является вторым крупнейшим стадионом в городе. Он вмещает в себя 7 тыс. зрителей. На стадионе открытые трибуны, есть футбольное поле и легкоатлетический манеж, площадки для игры в футбол и волейбол. В 2008 году там был проведен капитальный ремонт.

Майя Иванова