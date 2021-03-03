Продажи сковородок накануне 8 марта выросли в три раза в Челябинской области

В Челябинской области накануне 8 марта резко выросли онлайн-покупки плюшевых игрушек, кремов, духов и сковородок. Рейтинг подарков составила аналитическая служба интернет-магазина Wildberries на основе анализа покупок с 15 по 28 февраля.

По словам аналитиков, несмотря на то, что «гендерная» составляющая подарков постепенно уходит в прошлое, все еще в топе сковородки: за последние две недели их продажи выросли в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на фены увеличился в четыре раза. Также за последние две недели выросли в 6,1 раза продажи мягких игрушек. Самыми популярными стали плюшевые медведи и зайцы. Спрос на крема увеличился почти вчетверо, духов – в 5,3 раза. Более чем в четыре раза выросли продажи различных бьюти-боксов и наборов косметики. В этом году жители Челябинской области заинтересовались неувядающими стабилизированными цветами, продажи которых в конце февраля увеличились в 3,8 раза. Среди дорогостоящих ювелирных подарков лидируют серьги, кольца и подвески – спрос на них в феврале в Челябинской области увеличился втрое.