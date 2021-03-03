Экс-мэра Петропавловска-Камчатского заподозрили в еще одной взятке

На Камчатке возбуждено уголовное дело о взяточничестве при заключении муниципальных контрактов по благоустройству Петропавловска-Камчатского. Фигурантами дела стали бывший мэр города Виталий Иваненко и его старший брат Алексей, сообщили “Ъ” в следственном управлении СКР по региону в среду, 3 марта. По версии следствия, весной и летом 2018 года представитель одной из коммерческих организаций передал через посредников градоначальнику взятку в 2 млн руб.

Дело возбуждено по четырем эпизодам коррупционной направленности — двум эпизодам посредничества в получении взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), а также в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Взятка давалась за беспрепятственное принятие выполненных работ по благоустройству, приоритет при заключении муниципальных контрактов в будущем и общее покровительство. Следователи выяснили, что одним из посредников в деле был родной брат мэра краевого центра.

В краевой прокуратуре “Ъ” сообщили, что взятку мэр получил от подрядчика, занимавшегося благоустройством парка на Никольской сопке.

Ранее сообщалось, что Виталий Иваненко в декабре прошлого года был осужден на пять с половиной лет по делу о взятке в 900 тыс. руб. Ему также присудили штраф 4 млн руб. Его брат тогда получил три с половиной года и штраф 2,2 млн руб.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский