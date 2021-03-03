Экс-главу Приволжского управления Ростехнадзора отправили под домашний арест

Приволжский райсуд Казани вопреки ходатайству следствия отправил бывшего главу Приволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова, подозреваемого в получении 1,4 млн руб. взятки, под домашний арест.

Напомним, господина Петрова задержали на этой неделе по делу о взятке в особо крупном размере (ч. 6 УК РФ ст. 290).При этом уголовное дело против господина Петрова возбудили еще в конце прошлого года, когда был задержан бывший сотрудник ведомства Ренат Хакимов, которому вменяют злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Следствие считает, что последний трижды отказал заводу Haier в Набережных Челнах в выдаче разрешения на допуск к эксплуатации заводских электроустановок, пообещав выдать его лишь после подписание контракта на проведение испытаний с ООО «Научно-технический центр "Эксперт"», которая является близкой к Ростехнадзору. В итоге договор был заключен на 1,4 млн руб. По данным следствия, этой суммой завладел Борис Петров.

На заседании суда по избранию меры пресечения следствие отметило, что подозреваемый отказался пройти проверку на полиграфе. Оно опасается, что Борис Петров может скрыться и оказывать влияние на расследование. Оно также представило рапорт, в котором указало, что господин Петров «симулирует» прием таблеток от гипертонической болезни, на которую ссылается, состояние его здоровья «стабильно» и позволяет быть изолированным в СИЗО.

Сам господин Петров в суде вину не признал, сказал, что не знает компании, которые указаны в деле. Он также добавил, что не может скрыться от следствия, поскольку плохо ходит, страдая от «артроза обеих ног», и не имеет возможности оказать влияние на расследование, так как ни с кем не общается — в последнее время «закрылся дома». Адвокаты Бориса Петрова заявили, что претензии к нему не обоснованы и с учетом возраста и плохого состояния здоровья просили избрать для него домашний арест, залог либо «запрет определенных действий».

Ольга Кудрина,"Ъ-Казань"