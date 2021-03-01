Экс-главу Приволжского управления Ростехнадзора задержали в Татарстане

В Татарстане правоохранители задержали экс-руководителя приволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова. Как сообщает «Бизнеc Onlinе», его подозревают в получении взятки в 1,4 млн рублей (ч. 6 УК РФ ст. 290).

При этом уголовное дело против господина Петрова возбудили еще в конце прошлого года. Тогда же, по данным издания, задержали экс-сотрудника Приволжского управления Ростехнадзора Рената Хакимова, которого обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).

Следствие утверждает, что господин Хакимов три раза отказал заводу Haier в выдаче разрешения на допуск к эксплуатации заводских электроустановок, пообещав выдать его лишь после подписание контракта на проведение испытаний с ООО «Научно-технический центр „Эксперт“», которая является близкой к Ростехнадзору. В итоге договор был заключен на 1,4 млн рублей. Следствие полагает, что данной суммой завладел Борис Петров.

"Ъ-Казань"