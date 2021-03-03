Менее 9% нижегородских школ и детсадов остаются на карантине по ОРВИ И COVID-19

В Нижегородской области в течение последней недели февраля сохранялся повышенный уровень заболеваемости респираторными инфекциями среди лиц старше 15 лет. В целом по региону заболеваемость остается ниже пороговых значений на 23%, сообщили в нижегородском управлении Роспотребнадзора.

Для сохранения здоровья населения в некоторых школах и детсадах приостанавливают учебный и воспитательный процесс. Всего, по данным на 2 марта, карантин по ОРВИ и коронавирусу COVID-19 частично или полностью действует в 8,9 % образовательных учреждений региона.

Анастасия Еремина