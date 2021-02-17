Более 400 екатеринбуржцев привились от COVID-19 в торговом центре

В Екатеринбурге более 400 человек поставили прививку от новой коронавирусной инфекции в мобильном пункте, организованном в торговом центре «Дирижабль», сообщил оперштаб Свердловской области. Вакцину «Спутник V» доставили туда в специальных охлаждающих контейнерах.

Это первый мобильный пункт, открытый в Екатеринбурге. Вакцину мог поставить любой желающий с 11:00 до 14:00. При себе нужно было иметь паспорт, полис и СНИЛС. По данным оперштаба, перед вакцинацией посетителей осматривал терапевт. После процедуры врачи выдавали направление на ревакцинацию, которая пройдет там же 10 марта.

Как сообщил местный активист Алексей Беззуб на своей странице в Facebook, в торговом центре за вакциной выстроилась очередь. По его словам, несмотря на расклеенные на полу стикеры, дистанция в 1,5 м не соблюдалась.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что с начала вакцинации в город доставили более 63 тыс. доз вакцины. При этом около 38 тыс. жителей уже привились первым компонентом, еще более 7 тыс. — вторым. Сейчас привиться от коронавируса можно в 16 медучреждениях города, в которых задействованы 36 прививочных кабинетов. Записаться на вакцинацию можно по единому номеру «122», обратившись на сайт поликлиники по месту жительства или на портале «Госуслуг»

С начала пандемии в регионе COVID-19 выявили у 75 487 человек. Из них более 68 тыс. уже выздоровели, 2 257 пациентов скончались.

Михаил Мананников