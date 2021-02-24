Мобильные пункты вакцинации от COVID-19 откроются еще в двух торговых центрах Екатеринбурга

В Екатеринбурге в ближайшее время откроют еще два мобильных пункта вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Об этом на заседании городского оперативного штаба сообщил заместитель министра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов.

По его словам, пункты будут развернуты на площадках в гипермаркете «Окей» и ТРЦ «Мега». Свою работу продолжит мобильный пункт на базе ТЦ «Дирижабль», который был открыт 17 февраля. Как писал “Ъ-Урал”, за один день более 400 человек поставили там прививку от COVID-19.

Господин Демидов отметил, что в вакцинации от коронавируса участвуют 13 больниц, в которых задействованы 40 прививочных кабинетов. Он напомнил, что поставить прививку от COVID-19 может любой желающий, записавшись по единому номеру «122», обратившись на сайт поликлиники по месту жительства или на портале госуслуг.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов уточнил, что в город поступило более 71 тыс. доз вакцины от коронавируса, более 53 тыс. жителей уже привились первым компонентом вакцины, более 15 тыс. человек — вторым.

Чтобы не снижать темпы информационной кампании о проведении вакцинации, мэр предложил размещать аудио- и видеоматериалы в торговых центрах, общественном транспорте, СМИ и социальных сетях. «Повода для самоуспокоения пока нет, необходимо держать руку на пульсе ситуации с распространением COVID-19»,— подчеркнул господин Орлов.

По данным на 24 февраля, в Свердловской области с начала пандемии было зарегистрировано 76 973 случая заболевания коронавирусной инфекцией, более 69,8 тыс. человек выздоровели, 2 332 пациента скончались.

Анастасия Реутова