Перекрыт подъезд к ИК-4, из которой выходит «скопинский маньяк»

Сотрудники ФСИН перекрыли трассу на подъезде к ИК-4 в Пугачевском районе Саратовской области, из которой сегодня освобождается Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк».

Как стало известно „Ъ-Средняя Волга“, дорога к колонии закрыта пожарными машинами, журналисты не могут проехать к исправительному учреждению.

В саратовском управлении Росгвардии „Ъ-Средняя Волга“ сказали, что сотрудников ведомства на трассе нет. В МО МВД «Пугачевский» также сказали, что на трассе нет полицейских и трасса перекрыта ведомственными машинами УФСИН.

В ИК-4 комментировать перекрытие трассы отказались, в УФСИН по Саратовской области не отвечают на звонки.

Виктор Мохов в августе 2005 года был приговорен к 17 годам строгого режима за похищение и изнасилование двух девушек 14 и 17 лет. В течение четырех лет он удерживал их в подвале в Скопине Рязанской области, регулярно избивал и насиловал. За это время одна из девушек родила двоих детей, но Мохов отбирал их. Судьба детей неизвестна.

Девушки были освобождены в мае 2004 года.

Ъ-Средняя Волга