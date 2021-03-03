Агрокомплекс имени Ткачева вновь стал крупнейшим землевладельцем России

Forbes представил рейтинг 20 крупнейших землевладельцев России. Лидером вновь оказался агрокомплекс им. Н. И. Ткачева (принадлежит семье бывшего главы Минсельхоза Александра Ткачева). Суммарно участники списка владеют 8,3 млн га, стоимость земель составляет 617,31 млрд руб.

Топ-10 крупнейших землевладельцев России:

агрокомплекс им. Н. И. Ткачева — 660 тыс. га (88,6 млрд руб.); «Продимекс» (включая «Агрокультуру») Игоря Худокормова — 892,2 тыс. га (65,1 млрд руб.); «Мираторг» Александра и Виктора Линников — 1047 тыс. га (49,1 млрд руб.); агрохолдинг «Степь» (включая РЗ «Агро») Владимира Евтушенкова — 474,8 тыс. га (48,2 млрд руб.); «Русагро» Вадима Мошковича — 609 тыс. га (43,9 млрд руб.); концерн «Покровский» Андрея Коровайко — 242 тыс. га (36,3 млрд руб.); «Эконива-АПК» Штефана Дюрра — 630,3 тыс. га (32,9 млрд руб.); «Авангард-Агро» Кирилла Миновалова — 448 тыс. га (32,5 млрд руб.); ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова — 320 тыс. га (32 млрд руб.); «Волго-Дон Агроинвест» Алексея и Сергея Кукура — 451 тыс. га (27,4 млрд руб.).

Forbes оценивал площадь и расчетную цену 1 га сельскохозяйственных земель агрохолдингов. Данные о площади взяты из анкет, заполненных агрохолдингами по просьбе издания, с официальных сайтов или из отчетности, обзора владельцев сельскохозяйственной земли в России компании BEFL.

Предыдущий рейтинг Forbes представил в 2019 году. Тогда общая площадь подконтрольных земель всех 20 участников составила 7,87 млн га. Совокупная стоимость этих земель равна 471,7 млрд руб.