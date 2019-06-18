Агрокомплекс имени Ткачева возглавил рейтинг крупнейших землевладельцев России

Издание Forbes опубликовало список крупнейших землевладельцев России. Лидером рейтинга оказался Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева (принадлежит семье бывшего главы Минсельхоза Александра Ткачева), во владении которого находятся 649 тыс. га земли общей стоимостью 68,5 млрд руб.
Первая пятерка землевладельцев:
Общая площадь подконтрольных земель всех 20 участников рейтинга составляет 7,87 млн га, что примерно соответствует площади Чехии. Совокупная стоимость этих земель равна 471,7 млрд руб., или $7,3 млрд.
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