Агрокомплекс имени Ткачева возглавил рейтинг крупнейших землевладельцев России

Издание Forbes опубликовало список крупнейших землевладельцев России. Лидером рейтинга оказался Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева (принадлежит семье бывшего главы Минсельхоза Александра Ткачева), во владении которого находятся 649 тыс. га земли общей стоимостью 68,5 млрд руб.

Первая пятерка землевладельцев:

Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева — 649 тыс. га (68,5 млрд руб.) Агрохолдинг «Степь» Владимира Евтушенкова — 412 тыс. га (45,6 млрд руб.) «Мираторг» Александра и Виктора Линников — 1 млн га (45 млрд руб.) «Продимекс» (включая «Агрокультуру») — 892 тыс. га (39,4 млрд руб.) Концерн «Покровский» — 240 тыс. га (31,2 млрд руб.)

Общая площадь подконтрольных земель всех 20 участников рейтинга составляет 7,87 млн га, что примерно соответствует площади Чехии. Совокупная стоимость этих земель равна 471,7 млрд руб., или $7,3 млрд.