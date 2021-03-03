76 случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии за сутки

За минувшие сутки в Удмуртии выявили 76 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона.

Среди заболевших 37 жителей Ижевска, 11 граждан из Глазова, по восемь — из Воткинска и Игринского района, четыре — из Ярского района, три — из Балезинского района, два — из Глазовского района, по одному — из Завьяловского, Воткинского и Юкаменского районов. При это 85 человек вылечились от COVID-19.

За все время в республике подтвердили 28523 случая заражения коронавирусом. Из них 364 закончились летальным исходом, 25195 пациентов выздоровели, остальные продолжают лечение, 115 заболевших находятся в тяжелом состоянии.