В Никарагуа началась вакцинация «Спутником V»

Вакцинация российским препаратом «Спутник V» стартовала в столице Никарагуа городе Манагуа. Первым вакцину получил 62-летний пациент с хронической почечной недостаточностью и гипертонией, передает La Prensa.

В первую очередь в стране будут привиты люди, которые страдают хроническими заболеваниями. Среди них — почечная недостаточность, проблемы с сердцем и онкология.

«Спутник V» был зарегистрирован в Никарагуа 3 февраля. Первая партия была поставлена в центральноамериканскую страну 25 февраля на безвозмездной основе. Российскую вакцину одобрили более чем в 30 странах.

Ранее разработчики «Спутника V» подали документы на регистрацию «Спутник Лайт». Планируется, что ее начнут применять в марте. Ее эффективность будет ниже, так как будет вводиться только один компонент вакцины.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «"Спутник Лайт" готовится к запуску».