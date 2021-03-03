Итальянский эксперт обнаружил мутацию COVID-19, которая может быть устойчивой к вакцинам

Президент Итальянского общества вирусологов и директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо сообщил об обнаружении на севере Италии «нигерийского» штамма коронавируса. По его словам, вакцины могут быть неэффективными против него.

«Впервые в Италии мы выделили штамм, отмеченный мутациями, которые беспокоят нас, потому что они могут быть устойчивыми к доступным сегодня вакцинам»,— сказал господин Карузо (цитата по ANSA).

В городе Брешия, где был обнаружен штамм, действует «оранжевый» уровень угрозы коронавируса, передает агентство. Его действие продлится еще неделю.

В Италии число заражений почти достигло 3 млн. От COVID-19 умерли больше 98 тыс. человек. Больше половины заболевших в стране заражены «британским» штаммом коронавируса, который считается более заразным.

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